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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 32717 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 90672 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105818 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117434 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147812 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Нападение с ножом на украинского студента в Кракове: двух мужчин арестовали

Нападение с ножом на украинского студента в Кракове: двух мужчин арестовали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Обвиняемых в покушении на убийство украинского студента в польском городе Краков двух украинцев взяли под арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF 24.

"Обвинение в покушении на убийство украинского студента и нанесении ему серьезного ущерба здоровью заслушали в районной прокуратуре Кракова и Новой Гуты двое мужчин, задержанных за совершение нападения с применением ножа. Суд поместил их под стражу на три месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кракове напали с ножом на студента из Украины. Задержали трех украинцев.

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