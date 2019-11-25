Нападение с ножом на украинского студента в Кракове: двух мужчин арестовали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Обвиняемых в покушении на убийство украинского студента в польском городе Краков двух украинцев взяли под арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF 24.
"Обвинение в покушении на убийство украинского студента и нанесении ему серьезного ущерба здоровью заслушали в районной прокуратуре Кракова и Новой Гуты двое мужчин, задержанных за совершение нападения с применением ножа. Суд поместил их под стражу на три месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, в Кракове напали с ножом на студента из Украины. Задержали трех украинцев.