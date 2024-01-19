У Польщі сталася ДТП з українським автобусом, двоє українців отримали травми – МЗС
Київ • УНН
У Люблінському воєводстві Польщі сталася аварія з автобусом, який перевозив 26 українців. За попередніми висновками, водій не впорався з керуванням.
В місцевості Вішніце Люблінського воєводства у Польщі воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації. В автобусі їхало 26 громадян України, двоє отримали незначні травми. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС України Олег Ніколенко.
Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді. Відомо, що 19 січня в місцевості Вішніце Люблінського воєводства сталася аварія за участі автобуса на українській реєстрації
За його словами, в автобусі їхало 26 громадян України. Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми.
Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України
Він зазначив, що розпочалися слідчі дії і що українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих.
Доповнення
За даними польського RMF24, аварія сталася пізно ввечері. За попередніми висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса на повороті дороги не впорався з керуванням і автобус занесло. Після цього автобус наїхав на бар’єри та перекинувся на бік, вдарившись об дерево.
За висновками правоохоронців, 63-річний водій автобуса, ймовірно, не вибрав безпечну швидкість руху в складних дорожніх умовах. Тест, проведений співробітниками поліції, підтвердив, що водій був тверезий.
ДТП у Польщі: пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою08.01.24, 17:23 • 24709 переглядiв