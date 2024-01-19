В Польше произошло ДТП с украинским автобусом, двое украинцев получили травмы - МИД

В местности Вишнице Люблинского воеводства в Польше воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации. В автобусе ехало 26 граждан Украины, двое получили незначительные травмы. Об этом сообщил журналисту УНН представитель МИД Украины Олег Николенко.

Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Известно, что 19 января в местности Вишнице Люблинского воеводства произошла авария с участием автобуса на украинской регистрации - сообщил Николенко.

По его словам, в автобусе ехало 26 граждан Украины. В результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы.

Угрозы их жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания. Перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину - рассказал Николенко.

Он отметил, что начались следственные действия и что украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших.

Дополнение

По данным польского RMF24, авария произошла поздно вечером. По предварительным выводам правоохранителей, 63-летний водитель автобуса на повороте дороги не справился с управлением и автобус занесло. После этого автобус наехал на барьеры и перевернулся на бок, ударившись о дерево.

По выводам правоохранителей, 63-летний водитель автобуса, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения в сложных дорожных условиях. Тест, проведенный сотрудниками полиции, подтвердил, что водитель был трезв.

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