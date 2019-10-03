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У Польщі затримали українця, якого розшукують у 190 країнах світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На польсько-українському кордоні у Медиці затримали громадянина України, якого 14 років розшукував Інтерпол у 190 країнах світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

У Польщі затримали українця, якого розшукують у 190 країнах світу

"У вівторок польські прикордонники у пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) затримали 32-річного громадянина України, якого розшукували у 190 країнах світу так званим червоним повідомленням Інтерполу за вбивство", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у виданні, українця затримали у пішохідному пункті пропуску в Медиці, коли він вже хотів покинути територію Польщі.

Під час паспортного контролю виявилося, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують на терені 190 країн світу так званим червоним повідомленням Інтерполу за підозрою у вбивстві в Україні. Згідно із процедурою, чоловіка затримали та передали поліції. Його мають екстрадувати в Україну після рішення суду.

Нагадаємо, у Польщі затримали 26 українців за незаконне виготовлення цигарок.

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