В Польше задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах мира

"Во вторник польские пограничники в пункте пропуска в Медыке (Подкарпатское воеводство) задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивали в 190 странах мира так называемым красным сообщением Интерпола за убийство", - говорится в сообщении.

Как отмечают в издании, украинца задержали в пешеходном пункте пропуска в Медыке, когда он уже хотел покинуть территорию Польши.

Во время паспортного контроля оказалось, что 32-летнего гражданина Украины 14 лет разыскивают на территории 190 стран мира так называемым красным сообщением Интерпола по подозрению в убийстве в Украине. Согласно процедуре, мужчину задержали и передали полиции. Его должны экстрадировать в Украину после решения суда.

Напомним, в Польше задержали 26 украинцев за незаконное изготовление сигарет.