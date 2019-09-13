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У Польщі затримали 26 українців за незаконне виготовлення цигарок

У Польщі затримали 26 українців за незаконне виготовлення цигарок

Київ • УНН

 • 19772 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Польщі затримали 26 громадян України за незаконне виготовлення сигарет і ухилення від сплати податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу польських правоохоронців.

Повідомляється, що один із затриманих українців орендував нерухомість, а інші працювали на нього, упаковуючи вже готові сигарети в пачки.

"Районна прокуратура міста Рава-Мазовецька в Лодзькому воєводстві здійснює процесуальне провадження, за яким 26 громадян України звинуватили в участі в організованій злочинній групі і незаконному виробництві тютюнових виробів на велику суму, а також в ухиленні від сплати зборів", йдеться у повідомленні.

За підрахунками правоохоронців, незаконне виготовлення сигарет могло завдати збитки для державного бюджету в розмірі 10 млн злотих (63 млн грн) через ухилення від сплати акцизного збору.

Під час обшуків вилучено професійні машини для упаковки цигарок, коробки, фольгу, пристрої для придушення мобільних телефонів та понад 640 тисяч готових сигарет і 24 кг тютюну.

Затриманим висунули звинувачення в участі у злочинній групі, нелегальному виготовленні сигарет і ухиленні від сплати податків. 32-річного громадянина України звинуватили, серед іншого, в управлінні злочинною групою. Підозрюваним загрожують штрафи і позбавлення волі до 5 років. Керівнику групи загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею запобігли контрабанді на 8 млн грн.

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