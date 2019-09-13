В Польше задержали 26 украинцев за незаконное изготовление сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Польше задержали 26 граждан Украины за незаконное изготовление сигарет и уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу польских правоохранителей.
Сообщается, что один из задержанных украинцев арендовал недвижимость, а другие работали на него, упаковывая уже готовые сигареты в пачки.
"Районная прокуратура города Рава-Мазовецка в Лодзском воеводстве осуществляет процессуальное производство, по которому 26 граждан Украины обвинили в участии в организованной преступной группе и незаконном производстве табачных изделий на большую сумму, а также в уклонении от уплаты сборов", говорится в сообщении.
По подсчетам правоохранителей, незаконное изготовление сигарет могло нанести ущерб для государственного бюджета в размере 10 млн злотых (63 млн грн) за уклонение от уплаты акцизного сбора.
Во время обысков изъято профессиональные машины для упаковки сигарет, коробки, фольгу, устройства для подавления мобильных телефонов и более 640 000 готовых сигарет и 24 кг табака.
Задержанным предъявлены обвинения в участии в преступной группе, нелегальном изготовлении сигарет и уклонении от уплаты налогов. 32-летнего гражданина Украины обвинили, в том числе, в управлении преступной группой. Подозреваемым грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Руководителю группы грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, на границе с Польшей предотвратили контрабанду на 8 млн грн.