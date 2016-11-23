У Польщі затримали чоловіка, який планував замах на президента А.Дуду

“У місті Пєкари Сьльонскє у Сілезькому воєводстві співробітники Бюро охорони уряду затримали чоловіка, котрий міг становити загрозу для президента Польщі Анджея Дуди”, — йдеться в повідомленні.

Співробітники Бюро охорони уряду затримали 40-річного чоловіка біля входу до місцевої базиліки, після чого його передали поліції.

Зазначається, сьогодні президент Польщі А.Дуда здійснює візит до міста Пєкари Сьльонскє, де проводить зустріч з місцевими жителями. У програмі перебування у місті глави держави був теж візит до базиліки.

Повідомляється, поліція знайшла у чоловіка шприц та ніж. Триває з’ясування обставин інциденту.