В Польше задержали мужчину, который планировал покушение на президента А.Дуду

"В городе Пекары-Сленске в Силезском воеводстве сотрудники Бюро охраны правительства задержали мужчину, который мог представлять угрозу для президента Польши Анджея Дуды", - говорится в сообщении.

Сотрудники Бюро охраны правительства задержали 40-летнего мужчину у входа в местную базилику, после чего его передали полиции.

Отмечается, сегодня президент Польши А.Дуда осуществляет визит в город Пекары-Сленске, где проводит встречу с местными жителями. В программе пребывания в городе главы государства был также визит в базилику.

Сообщается, полиция нашла у мужчины шприц и нож. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.