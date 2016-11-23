В Польше задержали мужчину, который планировал покушение на президента А.Дуду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В польском городе Пекары сотрудники Бюро охраны правительства задержали мужчину, который, вероятно, планировал нападение на президента Польши Анджея Дуду, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
"В городе Пекары-Сленске в Силезском воеводстве сотрудники Бюро охраны правительства задержали мужчину, который мог представлять угрозу для президента Польши Анджея Дуды", - говорится в сообщении.
Сотрудники Бюро охраны правительства задержали 40-летнего мужчину у входа в местную базилику, после чего его передали полиции.
Отмечается, сегодня президент Польши А.Дуда осуществляет визит в город Пекары-Сленске, где проводит встречу с местными жителями. В программе пребывания в городе главы государства был также визит в базилику.
Сообщается, полиция нашла у мужчины шприц и нож. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.