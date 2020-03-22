У Польщі зафіксували 16 нових випадків зараженя COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Польщі зафіксували 16 нових випадків зараження коронавірусом. Сьогодні від COVID-19 померло дві особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Radio Poland.
"Сьогодні, 22 березня Міністерство здоров’я повідомило про 16 нових випадків зараження вірусом COVID-19. Підтверджені випадки стосуються п’яти осіб з Люблінського воєводства, 4 осіб – з Малопольського, 3 – з Нижньої Сілезії, 2 – з Підкарпаття і по 1 особі – з Поморського та Опольського воєводств. Сьогодні, померли дві особи, заражені коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що одна особа померла у лікарні у Познані, інша – у Радомі.
"Обоє потрапили до лікарні у важкому стані. Відповідно, кількість жертв зросла до семи. Зараз, згідно з офіційною інформацією Міністерства здоров’я, у Польщі заражені 563 особи», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про введення в країні режиму епідемії через коронавірус.