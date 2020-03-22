В Польше зафиксировали 16 новых случаев заражений COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Польше зафиксировали 16 новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня от COVID-19 умерло два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Poland.
"Сегодня, 22 марта Министерство здоровья сообщило о 16 новых случаях заражения вирусом COVID-19. Подтвержденные случаи касаются пяти человек из Люблинского воеводства, 4 человек - из Малопольского, 3 - из Нижней Силезии, 2 - с Прикарпатья и по 1 лицу - с Поморского и Опольского воеводств. Сегодня, умерли два человека, зараженные коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек умер в больнице в Познани, другой - в Радоме.
"Оба попали в больницу в тяжелом состоянии. Соответственно, количество жертв возросло до семи. Сейчас, согласно официальной информации Минздрава, в Польше заражены 563 человека", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.