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У Польщі семеро осіб напали на українця та закидали його пляшками

У Польщі семеро осіб напали на українця та закидали його пляшками

Київ • УНН

 • 22077 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Семеро невідомих осіб напали на українця в Польщі, закидавши його пляшками. Про це пише польське видання Ddwloclawek, передає УНН.

Видання повідомляє, що інцидент стався 8 серпня, у парку Вольнощі, який розташований у південно-західному місті Бжеґ.

Цитата

“Сім хлопців кидали пляшки в українця. Вони поводилися нахабно, вульгарно... Наша улюблена поліція зробила три обходи і пішла далі”, — цитує видання слова свідка.

Деталі

Згідно з даними місцевої поліції, після 4 години ранку група агресивно налаштованих осіб чіплялася до усіх прохожих й переслідувала чоловіка, який за інформацією свідка, був українцем.

Поліція заявила, що біля точки громадського харчування працівники поліції виявили кількох осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили.

Наразі про стан потерпілого нічого не відомо.

Нагадаємо

Наприкінці червня у Польщі, на пляжі в Стшешінек (Познань), перехожий побив відпочивальника, за те, що той розмовляв українською мовою.

Також минулоріч у Польщі сім чоловіків побили громадян України з викликами “Польща — для поляків!”.

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