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У Польщі продовжили термін арешту Новаку

У Польщі продовжили термін арешту Новаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Районний суд Варшави продовжив термін арешту колишнього виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, підозрюваного в корупції, до січня 2021 року, передає УНН з посиланням на РАР.

Зазначається, що суд підтримав позицію суда першої інстанції, що сукупність доказів у значному ступені “обґрунтовують вчинення підозрюваним дій, за якими йому пред’явлено обвинувачення”.

Новак залишиться під арештом до січня 2021 року. Проте за даними прокуратури бізнесмен Петро Яцек, який співпрацював з Новаком, наразі на волі.

Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славоміра Новака на 3 місяці.

Як повідомлялося, ексголові Укравтодору в Польщі офіційно пред’явили звинувачення — в корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

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