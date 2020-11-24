У Польщі продовжили термін арешту Новаку

Зазначається, що суд підтримав позицію суда першої інстанції, що сукупність доказів у значному ступені “обґрунтовують вчинення підозрюваним дій, за якими йому пред’явлено обвинувачення”.

Новак залишиться під арештом до січня 2021 року. Проте за даними прокуратури бізнесмен Петро Яцек, який співпрацював з Новаком, наразі на волі.

Нагадаємо, Варшавський суд заарештував Славоміра Новака на 3 місяці.

Як повідомлялося, ексголові Укравтодору в Польщі офіційно пред’явили звинувачення — в корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.