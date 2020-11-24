В Польше продлили срок ареста Новаку

Отмечается, что суд поддержал позицию суда первой инстанции, совокупность доказательств в значительной степени “обосновывают совершение подозреваемым действий, по которым ему предъявлено обвинение”.

Новак останется под арестом до января 2021 года. Однако по данным прокуратуры бизнесмен Петр Яцек, который сотрудничал с Новаком, пока на свободе.

Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.

Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение - в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.