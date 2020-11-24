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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 27778 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 44259 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 60641 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 84138 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107346 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111291 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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В Польше продлили срок ареста Новаку

В Польше продлили срок ареста Новаку

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Районный суд Варшавы продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку, подозреваемого в коррупции, до января 2021 года, передает УНН со ссылкой на РАР.

Отмечается, что суд поддержал позицию суда первой инстанции, совокупность доказательств в значительной степени “обосновывают совершение подозреваемым действий, по которым ему предъявлено обвинение”.

Новак останется под арестом до января 2021 года. Однако по данным прокуратуры бизнесмен Петр Яцек, который сотрудничал с Новаком, пока на свободе.

Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.

Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение - в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

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