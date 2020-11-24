В Польше продлили срок ареста Новаку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Районный суд Варшавы продлил срок ареста бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку, подозреваемого в коррупции, до января 2021 года, передает УНН со ссылкой на РАР.
Отмечается, что суд поддержал позицию суда первой инстанции, совокупность доказательств в значительной степени “обосновывают совершение подозреваемым действий, по которым ему предъявлено обвинение”.
Новак останется под арестом до января 2021 года. Однако по данным прокуратуры бизнесмен Петр Яцек, который сотрудничал с Новаком, пока на свободе.
Напомним, Варшавский суд арестовал Славомира Новака на 3 месяца.
Как сообщалось, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение - в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег.
20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.