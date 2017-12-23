У Польщі планують призначити міністра по боротьбі зі смогом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький планує призначити нового міністра, функції котрого стосуватимуться боротьбі зі смогом у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.
Міністр перш за все повинен координувати діяльність усіх міністерств, відповідальних за боротьбу з забрудненням повітря.
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Уточнюється, що прем’єр країни вважає не надто вражаючими результати, котрих досяг нинішній міністр Ян Шишко. Очікується, що на посаду буде призначений Петр Вожног, котрий на сьогодні є радником Моравєцького.
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Нагадуємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про нові зміни в уряді.