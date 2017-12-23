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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 26963 перегляди

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У Польщі планують призначити міністра по боротьбі зі смогом

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький планує призначити нового міністра, функції котрого стосуватимуться боротьбі зі смогом у країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на RMF24.

У Польщі планують призначити міністра по боротьбі зі смогом

Міністр перш за все повинен координувати діяльність усіх міністерств, відповідальних за боротьбу з забрудненням повітря.

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Уточнюється, що прем’єр країни вважає не надто вражаючими результати, котрих досяг нинішній міністр Ян Шишко. Очікується, що на посаду буде призначений Петр Вожног, котрий на сьогодні є радником Моравєцького.

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Нагадуємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про нові зміни в уряді

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