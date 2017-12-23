В Польше планируют назначить министра по борьбе со смогом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий планирует назначить нового министра, функции которого будут касаться борьбе со смогом в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на RMF24.
Министр прежде всего должен координировать деятельность всех министерств, ответственных за борьбу с загрязнением воздуха.
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Уточняется, что премьер страны считает не слишком впечатляющими результаты, которых достиг нынешний министр Ян Шишко. Ожидается, что на должность будет назначен Петр Вожног, который на сегодня является советником Моравецкого.
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Напоминаем, недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых изменениях в правительстве.