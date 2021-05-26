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The Guardian

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У Польщі офіційно підтвердили закриття повітряного простору для білоруських літаків

Київ • УНН

 • 22605 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Польська влада офіційно підтвердила закриття повітряного простору для білоруських літаків. Про це в своєму Twitter написав офіційний представник уряду Петр Мюллер, пише УНН.

У Польщі офіційно підтвердили закриття повітряного простору для білоруських літаків

Цитата:

"Кабінет міністрів прийняв заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, що експлуатуються перевізниками з Білорусі", - написав він.

Деталі

За словами Мюллера, це рішення є реалізацією санкцій, про які просив під час засідання Європейської ради прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Що було раніше

24 травня лідери країн ЄС погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Бєлавіа" до своїх авіапростірів і аеропортів.

В результаті, близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. 

26 травня Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України заявили про те, що в Білорусі залишилося приблизно 30 українських громадян, які лікуються в білоруських медичних установах. Уряд працює над вирішенням логістичних питань українських громадян.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися.

Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який знаходився на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

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