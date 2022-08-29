У Польщі близько 430 тисяч українців офіційно працевлаштувалися

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«Що стосується працевлаштування, то зараз у нас працює 430 тисяч осіб за цією новою формулою, де роботодавець лише повідомляє повітову службу праці про те, що дана особа потрапила до нас», - наголосив заступник міністра з питань родини, праці та соцполітики Польщі Станіслав Швед.



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Також, за його інформації, наразі вже понад 1,3 млн українців отримали номер PESEL у Польщі. Це дає можливість громадянам України користуватися такими ж правами у соціальній сфері, як і громадянам Польщі.

Закон передбачає надання номера PESEL громадянам України, які прибули до Польщі. Наявність номера дозволяє українцям користуватися низкою державних послуг.

Доповнення

Четверо з десяти українських біженців, які приїхали до Великої Британії з початку повномасштабної війни, уже знайшли роботу. Майже половина (47%) респондентів заявили, що залишаться в країні щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися щонайменше на три роки.