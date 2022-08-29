Понад 40% українців знайшли роботу у Великій Британії: статистика

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 57577 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 64369 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78466 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84262 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 94898 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 147821 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70151 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149342 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109077 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69211 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97591 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 94907 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18018 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 19510 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 20791 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 57578 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 147821 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 172846 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149342 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 260871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95240 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 97934 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42803 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46224 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60874 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Понад 40% українців знайшли роботу у Великій Британії: статистика

Київ • УНН

 • 131974 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Четверо з десяти українських біженців, які приїхали до Великої Британії з початку повномасштабної війни, уже знайшли роботу. Майже половина (47%) респондентів заявили, що залишаться в країні щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися щонайменше на три роки. Про це повідомило Бюро національної статистики (ONS), інформує УНН.

Понад 40% українців знайшли роботу у Великій Британії: статистика

Деталі

Частка громадян України, які працюють у Великій Британії, зросла з 9% у квітні до 42% на початку серпня. Близько 37% респондентів сказали, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців, порівняно з 26% у квітні.

Як зазначається, 93% громадян України, які прибули до Великої Британії та взяли участь у квітневому опитуванні, залишилися в країні, а 7% виїхали з того часу.

Майже половина (47%) респондентів заявили, що залишаться у Великій Британії щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися щонайменше на три роки. Це можна порівняти з квітневим опитуванням: 33% респондентів повідомили про намір залишитися принаймні на три роки. 

Частка респондентів, які проживають по території Великої Британії, суттєво не змінилася з квітня:

  • 90% в Англії;
  • 5% в Шотландії;
  • 3% в Уельсі.

З 24 лютого на територію Британії в'їхало понад 100 тисяч українських переселенців. У країні діють дві програми для громадян України.

Доповнення 

50 000 українських біженців у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою наступного року. Уряд та міністри країни відмовляються запропонувати новий пакет підтримки, щоб компенсувати кризу вартості життя.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Наші за кордоном
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53