Понад 40% українців знайшли роботу у Великій Британії: статистика

Деталі



Частка громадян України, які працюють у Великій Британії, зросла з 9% у квітні до 42% на початку серпня. Близько 37% респондентів сказали, що їм достатньо грошей, щоб утримувати себе протягом наступних трьох місяців, порівняно з 26% у квітні.

Як зазначається, 93% громадян України, які прибули до Великої Британії та взяли участь у квітневому опитуванні, залишилися в країні, а 7% виїхали з того часу.

Майже половина (47%) респондентів заявили, що залишаться у Великій Британії щонайменше на рік, а 28% мають намір залишитися щонайменше на три роки. Це можна порівняти з квітневим опитуванням: 33% респондентів повідомили про намір залишитися принаймні на три роки.

Частка респондентів, які проживають по території Великої Британії, суттєво не змінилася з квітня:



90% в Англії;



5% в Шотландії;



3% в Уельсі.



З 24 лютого на територію Британії в'їхало понад 100 тисяч українських переселенців. У країні діють дві програми для громадян України.

Доповнення

50 000 українських біженців у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою наступного року. Уряд та міністри країни відмовляються запропонувати новий пакет підтримки, щоб компенсувати кризу вартості життя.