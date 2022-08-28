50 тисяч українських біженців у Великій Британії можуть стати бездомними наступного року

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"У міру того, як криза вартості життя насувається, а війні з росією не видно кінця, зростають побоювання, що урядова схема "Дім для України" закінчиться наступного місяця, без альтернативного житла", - йдеться в повідомленні.

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Загалом із березня за програмою "Дім для України" прибуло 83 900 біженців. Біженцям підібрали спонсорів, які погодилися розмістити їх на шість місяців у себе, та отримують 350 фунтів стерлінгів щомісяця.

Дані уряду показують, що з початку війни у ​​лютому 1335 українських домогосподарств, у тому числі 945 сімей з дітьми, зареєструвалися як безпритульні.

Ця цифра має зрости з наступного місяця. Аналіз, проведений дитячою благодійною організацією Barnardo's, показує, що, ґрунтуючись на відгуках спонсорів біженців, від 15 000 до 21 000 українців можуть залишитися без даху над головою до зими, а до середини наступного року їх кількість зросте до 50 тисяч людей.

Ця цифра може бути ще вищою через поєднання факторів тиску, включаючи рахунки за електроенергію, стрімке зростання інфляції та зростання процентних ставок.

Минулого тижня міністр у справах біженців заявив, що щомісячні виплати британцям, що приймають українців, через шість місяців повинні подвоїтися до 700 фунтів стерлінгів на місяць, щоб компенсувати проблеми з вартістю життя. Як зазначає Guardian, міністр не має повноважень на проведення підвищення, і поки що міністерство фінансів теж відмовляється. Наразі уряд просить існуючих господарів дозволити українцям залишатися довше, ніж на шість місяців, і звертається до нових спонсорів.

Для багатьох біженців шестимісячний період спливає в середині вересня, і значна частина господарів заявляє, що без додаткової допомоги уряду їм доведеться піти.

Мер Лондона Садік Хан сказав: "Життєво важливо, щоб уряд зробив крок уперед і запропонував більше підтримки. Українські сім'ї приїхали до нашої країни у пошуках допомоги та стабільності, і уряд має діяти зараз, щоб забезпечити сторонам, що приймають, фінансову допомогу та підтримку, щоб вони могли продовжувати свою діяльність і запобігти катастрофічному зростанню бездомності".