50 тысяч украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными в следующем году

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"По мере того, как кризис стоимости жизни надвигается, а войне с россией не видно конца, растут опасения, что правительственная схема "Дом для Украины" закончится в следующем месяце, без альтернативного жилья", - говорится в сообщении.

Детали

Всего с марта по программе "Дом для Украины" прибыло 83 900 беженцев. Беженцам подобрали спонсоров, которые согласились разместить их на шесть месяцев у себя, и получают ежемесячно 350 фунтов стерлингов.

Данные правительства показывают, что с начала войны в феврале 1335 украинских домохозяйств, в том числе 945 семей с детьми, зарегистрировались как бездомные.

Эта цифра должна вырасти в следующем месяце. Анализ, проведенный детской благотворительной организацией Barnardo's, показывает, что, основываясь на отзывах спонсоров беженцев, от 15 000 до 21 000 украинцев могут остаться без крова до зимы, а к середине следующего года их количество возрастет до 50 тысяч человек.

Эта цифра может быть еще выше из-за сочетания факторов давления, включая счета за электроэнергию, стремительный рост инфляции и рост процентных ставок.

На прошлой неделе министр по делам беженцев заявил, что ежемесячные выплаты принимающим украинцев британцам через шесть месяцев должны удвоиться до 700 фунтов стерлингов в месяц, чтобы компенсировать проблемы со стоимостью жизни. Как отмечает Guardian, у министра нет полномочий на проведение повышения, и пока министерство финансов тоже отказывается. Пока правительство просит существующих хозяев разрешить украинцам оставаться дольше, чем на шесть месяцев, и обращается к новым спонсорам.

Для многих беженцев шестимесячный период истекает в середине сентября, и значительная часть хозяев заявляет, что без дополнительной помощи правительства им придется уйти.

Мэр Лондона Садик Хан сказал: "Жизненно важно, чтобы правительство сделало шаг вперед и предложило больше поддержки. Украинские семьи приехали в нашу страну в поисках помощи и стабильности, и правительство должно действовать сейчас, чтобы обеспечить принимающим сторонам финансовую помощь и поддержку, чтобы они могли продолжать свою деятельность и предотвратить катастрофический рост бездомности".