Более 40% украинцев нашли работу в Великобритании: статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Четверо из десяти украинских беженцев, приехавших в Великобританию с начала полномасштабной войны, уже нашли работу. Почти половина (47%) респондентов заявили, что останутся в стране минимум на год, а 28% намерены остаться минимум на три года. Об этом сообщило Бюро национальной статистики (ONS), информирует УНН.
Детали
Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа. Около 37% респондентов сказали, что им достаточно денег, чтобы содержать себя в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 26% в апреле.
Как отмечается, 93% граждан Украины, прибывших в Великобританию и принявших участие в апрельском опросе, остались в стране, а 7% уехали с тех пор.
Почти половина (47%) респондентов заявили, что останутся в Великобритании минимум на год, а 28% намерены остаться минимум на три года. Это сравнимо с апрельским опросом: 33% респондентов сообщили о намерении остаться по крайней мере на три года.
Доля респондентов, проживающих по территории Великобритании, существенно не изменилась с апреля:
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- 90% в Англии;
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- 5% в Шотландии;
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- 3% в Уэльсе.
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С 24 февраля на территорию Великобритании въехало более 100 тысяч украинских переселенцев. В стране действуют две программы для граждан Украины.
Дополнение
50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году. Правительство и министры страны отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы компенсировать кризис стоимости жизни.