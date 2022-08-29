Более 40% украинцев нашли работу в Великобритании: статистика

Детали



Доля граждан Украины, работающих в Великобритании, выросла с 9% в апреле до 42% в начале августа. Около 37% респондентов сказали, что им достаточно денег, чтобы содержать себя в течение следующих трех месяцев, по сравнению с 26% в апреле.

Как отмечается, 93% граждан Украины, прибывших в Великобританию и принявших участие в апрельском опросе, остались в стране, а 7% уехали с тех пор.

Почти половина (47%) респондентов заявили, что останутся в Великобритании минимум на год, а 28% намерены остаться минимум на три года. Это сравнимо с апрельским опросом: 33% респондентов сообщили о намерении остаться по крайней мере на три года.

Доля респондентов, проживающих по территории Великобритании, существенно не изменилась с апреля:



90% в Англии;



5% в Шотландии;



3% в Уэльсе.



С 24 февраля на территорию Великобритании въехало более 100 тысяч украинских переселенцев. В стране действуют две программы для граждан Украины.

Дополнение

50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году. Правительство и министры страны отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы компенсировать кризис стоимости жизни.