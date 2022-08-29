В Польше около 430 тысяч украинцев официально трудоустроились

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«Что касается трудоустройства, то сейчас у нас работает 430 тысяч человек по этой новой формуле, где работодатель лишь уведомляет поветовую службу труда о том, что данное лицо попало к нам», - подчеркнул замминистра по вопросам семьи, труда и соцполитики Польши Станислав Швед.



Детали



Также, по его информации, уже более 1,3 млн украинцев получили номер PESEL в Польше. Это позволяет гражданам Украины пользоваться такими же правами в социальной сфере, как и гражданам Польши.

Закон предусматривает предоставление номера PESEL гражданам Украины, прибывшим в Польшу. Наличие номера позволяет украинским пользоваться рядом государственных услуг.

Дополнение

Четверо из десяти украинских беженцев, приехавших в Великобританию с начала полномасштабной войны, уже нашли работу. Почти половина (47%) респондентов заявили, что останутся в стране минимум на год, а 28% намерены остаться минимум на три года.