У поліції розповіли, що вилучили у центральному офісі комуністів

"На веб-ресурсі з доменним іменем "kpu.ua" виявлено факти виготовлення та поширення комуністичної символіки. Сьогодні, 19 липня, у столичному офісі, з комп’ютерів якого здійснювалося наповнення цього сайту, працівники кіберполіції провели санкціонований обшук", - йдеться у повідомленні.



Поліцейські встановили, що користувачем ІР-адерси, з якої адмініструється цей веб-ресурс є партія з подібною назвою в скороченому варіанті. Також встановлено, що наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення у місті Києві, яке є у користуванні цієї політичної сили.



Працівники Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, із залученням спецпризначенців КОРД, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України, провели санкціоновані обшуки у цьому приміщенні.



Під час обшуку поліцейські виявили на комп’ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті "kpu.ua" та мають відношення до поширення комуністичної символіки. За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп’ютерну техніку та змінні носії інформації. Надалі їх буде направлено на експертизу.



Особи, які мали доступ до адміністрування сайту встановлені. З ними наразі працюють правоохоронці.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до таких протиправних дій загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.



"Кіберполіція продовжує виявляти подібні факти у мережі Інтернет. По всім фактам поширення комуністичної символіки, винні особи будуть притягнені до відповідальності", - запевнили у поліції.



Як повідомляв УНН, 8 травня 2018 року, напередодні Дня Перемоги, з 8 години ранку Служба безпеки України провела обшук за місцем проживання лідера Комсомолу України Михайла Кононовича в Києві та лідера КПУ Симоненка.

У СБУ зазначили, що під час розслідування правоохоронці “встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Слідством також отримана інформація про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України”. Під час обшуку вилучено низку речових доказів у вигляді друкованої продукції.



