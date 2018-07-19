В полиции рассказали, что изъяли в офисе коммунистов

"На веб-ресурсе с доменным именем "kpu.ua" выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики. Сегодня, 19 июля, в столичном офисе, с компьютеров которого осуществлялось наполнение этого сайта, работники киберполиции провели санкционированный обыск", - говорится в сообщении.



Полицейские установили, что пользователем IP-Адерса, с которой администрируется этот веб-ресурс партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое находиться в пользовании этой политической силы.



Работники Департамента киберполиции, совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, с привлечением спецназа КОРД, по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры Украины, провели санкционированные обыски в этом помещении.



Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте "kpu.ua" и имеют отношение к распространению коммунистической символики. По результатам проведенных следственных действий полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.



Лица, которые имели доступ к администрированию сайта установлены. С ними сейчас работают правоохранители.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.



"Киберполиции продолжает выявлять подобные факты в сети Интернет. По всем фактам распространения коммунистической символики, виновные лица будут привлечены к ответственности", - заверили в полиции.



Как сообщал УНН, 8 мая 2018 года, накануне Дня Победы, с 8 часов утра Служба безопасности Украины провела обыск по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве и лидера КПУ Симоненко.

В СБУ отметили, что в ходе расследования правоохранители "установили механизм организации по поручению российских кураторов проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти. Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины". Во время обыска изъят ряд вещественных доказательств в виде печатной продукции.



