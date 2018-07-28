У поліції розповіли, хто намагався захопити підприємство в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. В Одесі охоронці однієї з приватних фірм скоїли напад з метою захоплення підприємства на користь особи, яка вважає себе його власником. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“Встановлено, що подія пов’язана з майновим спором між особами, які вважають себе власниками розташованих на території підприємства об’єктів. Нападники представляють одну зі сторін спору та є працівниками приватної охоронної фірми, зареєстрованої у іншому місті України”, — йдеться у повідомленні.
У затриманих було вилучено зброю, газові балончики, предмети, схожі на світлошумові гранати, спецзасоби тощо.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, ранком до Хмельницького відділення поліції Одеси надійшло повідомлення про те, що на територію приватного підприємства на вулиці Боровського увірвалися 20 озброєних людей у камуфляжі та масках, побили охорону та перешкоджали роботі підприємства.