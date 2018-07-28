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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 35308 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100829 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122936 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130556 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168410 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153087 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140880 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118326 просмотра

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В полиции рассказали, кто пытался захватить предприятие в Одессе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. В Одессе охранники одной из частных фирм совершили нападение с целью захвата предприятия в пользу лица, которое считает себя его владельцем. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"Установлено, что событие связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов. Нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины", - говорится в сообщении.

У задержанных было изъято оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства и тому подобное.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром в Хмельницкий отделения полиции Одессы поступило сообщение о том, что на территорию частного предприятия на улице Воровского ворвались 20 вооруженных людей в камуфляже и масках, избили охрану и препятствовали работе предприятия.

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