В полиции рассказали, кто пытался захватить предприятие в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Одессе охранники одной из частных фирм совершили нападение с целью захвата предприятия в пользу лица, которое считает себя его владельцем. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"Установлено, что событие связано с имущественным спором между лицами, которые считают себя собственниками расположенных на территории предприятия объектов. Нападавшие представляют одну из сторон спора и являются работниками частной охранной фирмы, зарегистрированной в другом городе Украины", - говорится в сообщении.
У задержанных было изъято оружие, газовые баллончики, предметы, похожие на светошумовые гранаты, спецсредства и тому подобное.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, утром в Хмельницкий отделения полиции Одессы поступило сообщение о том, что на территорию частного предприятия на улице Воровского ворвались 20 вооруженных людей в камуфляже и масках, избили охрану и препятствовали работе предприятия.