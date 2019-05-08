У поліції назвали кількість минулорічних проваджень через заборонену символіку 9 травня

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У 2018 році під час заходів 9 травня в Україні 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки, а у 9 випадках були відкриті кримінальні провадження щодо виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки. Про це сказав речник Нацполіції України Ярослав Тракало під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.

“Хочу зазначити, що в 2018 році, тобто минулого року 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої за ст. 173 з позначкою 3 — це виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки, а за 9 фактами були відкриті кримінальні провадження за ст. 436 кримінального кодексу з позначкою 1 — виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки”, — сказав Тракало.

За його словами, аналогічно поліція реагуватиме і цього року, якщо подібні порушення відбуватимуться.

Як повідомляв УНН, у столиці 9 травня публічну безпеку забезпечуватимуть близько 2 тис. правоохоронців.

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