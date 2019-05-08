У поліції назвали кількість минулорічних проваджень через заборонену символіку 9 травня

КИЇВ. 8 травня. УНН. У 2018 році під час заходів 9 травня в Україні 20 осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за виготовлення та пропаганду георгіївської стрічки, а у 9 випадках були відкриті кримінальні провадження щодо виготовлення і поширення комуністичної і нацистської символіки. Про це сказав речник Нацполіції України Ярослав Тракало під час брифінгу МВС щодо заходів безпеки на 8-9 травня у Києві, передає кореспондент УНН.