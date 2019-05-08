В полиции назвали количество прошлогодних производств из-за запрещенной символики 9 мая

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В 2018 году во время мероприятий 9 мая в Украине 20 человек были привлечены к административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты, а в 9 случаях были возбуждены уголовные производства по изготовлению и распространению коммунистической и нацистской символики. Об этом сказал пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало во время брифинга МВД по мерам безопасности на 8-9 мая в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить, что в 2018 году, то есть в прошлом году 20 человек были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 173 с пометкой 3 - это изготовление и пропаганда георгиевской ленты, а за 9 фактам были возбуждены уголовные производства по ст. 436 уголовного кодекса с отметкой 1 - изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики", - сказал Тракало.

По его словам, аналогично полиция будет реагировать и в этом году, если подобные нарушения будут происходить.

Как сообщал УНН, в столице 9 мая публичную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей.

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