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У поліції Київщини повідомили, на скільки зросла кількість загиблих у ДТП на тлі відключення світла

У поліції Київщини повідомили, на скільки зросла кількість загиблих у ДТП на тлі відключення світла

Київ • УНН

 • 420291 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Київській області на тлі відключення вуличного освітлення за понад три тижні в ДТП загинуло 24 людини, що на 5 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це журналісту УНН повідомили в патрульній поліції Київської області.

Цитата

«З 10.10.2022 по 03.11.2022 загинуло у ДТП 24 особи, що на 5 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 19 осіб)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Поліція також повідомляє, що на Київщині з 10 жовтня 2022 по 3 листопада 2022 року зареєстровано 672 дорожньо-транспортних пригод, що на 47% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 1275 ДТП):

· З 10.10.2022 по 03.11.2022 зареєстровано 93 ДТП з постраждалими, що на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 128 ДТП)

· З 10.10.2022 по 03.11.2022 в ДТП травмовано 91 особу, що на 35% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 140 осіб).

· З 10 жовтня по 3 листопада 2022 року на території Київської області зареєстровано 35 ДТП за участю пішоходів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 39).

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Окрім того, повідомляється, що на Київщині з 10 жовтня 2022 року по 3 листопада 2022 року сталося 30 ДТП з постраждалими. За аналогічний період минулого року – 37.

Також зазначається, що з 10 жовтня 2022 року до 3 листопада 2022 року у ДТП загинуло 11 пішоходів. За аналогічний період минулого року – 8.

З 10 жовтня 2022 року до 3 листопада 2022 року у ДТП було травмовано 19 пішоходів. За аналогічний період минулого року – 30.

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Патрульна поліція Київської області зазначила, що з 1 січня 2022 року по 31 жовтня 2022 року було зареєстровано 7166 дорожньо-транспортних пригод, що на 49,49% менше ніж за аналогічний період минулого року (2021 рік – 14186 ДТП).

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