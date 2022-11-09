В полиции Киевщины сообщили, на сколько выросло количество погибших в ДТП на фоне отключения света

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«С 10.10.2022 по 03.11.2022 погибло в ДТП 24 человека, что на 5 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 19 человек)», - говорится в сообщении.

Детали

Полиция также сообщает, что в Киевской области с 10 октября 2022 по 3 ноября 2022 зарегистрировано 672 дорожно-транспортных происшествий, что на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 1275 ДТП):

· С 10.10.2022 по 03.11.2022 зарегистрировано 93 ДТП с пострадавшими, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 128 ДТП)

· С 10.10.2022 по 03.11.2022 в ДТП травмирован 91 человек, что на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 140 человек).

· С 10 октября по 3 ноября 2022 г. на территории Киевской области зарегистрировано 35 ДТП с участием пешеходов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 39).

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Кроме того, сообщается, что в Киевской области с 10 октября 2022 года по 3 ноября 2022 года произошло 30 ДТП с пострадавшими. За аналогичный период прошлого года – 37.

Также отмечается, что с 10 октября 2022 года по 3 ноября 2022 года в ДТП погибли 11 пешеходов. За аналогичный период прошлого года – 8.

С 10 октября 2022 года по 3 ноября 2022 года в ДТП было травмировано 19 пешеходов. За аналогичный период прошлого года – 30.

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Патрульная полиция Киевской области отметила, что с 1 января 2022 по 31 октября 2022 было зарегистрировано 7166 дорожно-транспортных происшествий, что на 49,49% меньше чем за аналогичный период прошлого года (2021 год – 14186 ДТП) .