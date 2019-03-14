У Покровську аптека продавала кодеїн без рецепту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В одній з аптек Покровська Донецької області торгували кодеїном в обхід законодавчих обмежень на відпуск нарковмісних препаратів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської поліції.
До правоохоронців надійшла інформація про продаж нарковмісних препаратів в обхід законодавства в одній з аптек міста. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили близько 300 пігулок кодеїновмісних препаратів, які планували продати без рецепту.
За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 320 ККУ - Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Максимальне покарання за статтею - 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.
Як повідомляв УНН, у Кривому Розі затримали 14 людей з метамфетаміном, опієм, марихуаною та пістолетом.