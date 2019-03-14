В Покровске аптека продавала кодеин без рецепта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В одной из аптек Покровска Донецкой области торговали кодеином в обход законодательных ограничений на отпуск наркосодержащих препаратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городской полиции.
К правоохранителям поступила информация о продаже наркосодержащих препаратов в обход законодательства в одной из аптек города. Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли около 300 таблеток кодеиносодержащих препаратов, которые планировали продать без рецепта.
По факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 320 УКУ - нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.
Максимальное наказание по статье - 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.
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