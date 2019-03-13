У Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю

КИЇВ. 14 березня. УНН. У ніч з 12 на 13 березня у Кривому Розі поліцейськими та співробітниками підрозділу тактико-оперативного реагування було проведено спецоперацію в 7 районах міста та затримано 14 людей із наркотиками та зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.