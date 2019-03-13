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У Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У ніч з 12 на 13 березня у Кривому Розі поліцейськими та співробітниками підрозділу тактико-оперативного реагування було проведено спецоперацію в 7 районах міста та затримано 14 людей із наркотиками та зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю

За інформацією відомства, загалом, у затриманих поліцейські вилучили 173 пластикові трубочки з речовиною, схожою на метамфетамін, 70 мл опію ацетильованого та 65 пакетиків марихуани, а також пістолет та 5 набоїв калібру 9 мм.

В результаті за 13 фактами розпочаті досудові розслідування, передбачені ст. 309 Кримінального кодексу України та за одним фактом – за статтею 263. Все вилучено направлено для проведення експертного дослідження

Наразі за усіма фактами триває досудове розслідування та перевіряється причетність цих осіб до збуту наркотичних речовин на території міста.

Як повідомляв УНН, в Україні затримали голову міжнародного наркосиндикату.

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