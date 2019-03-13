У Кривому Розі затримали 14 осіб з наркотиками і зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У ніч з 12 на 13 березня у Кривому Розі поліцейськими та співробітниками підрозділу тактико-оперативного реагування було проведено спецоперацію в 7 районах міста та затримано 14 людей із наркотиками та зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
За інформацією відомства, загалом, у затриманих поліцейські вилучили 173 пластикові трубочки з речовиною, схожою на метамфетамін, 70 мл опію ацетильованого та 65 пакетиків марихуани, а також пістолет та 5 набоїв калібру 9 мм.
В результаті за 13 фактами розпочаті досудові розслідування, передбачені ст. 309 Кримінального кодексу України та за одним фактом – за статтею 263. Все вилучено направлено для проведення експертного дослідження
Наразі за усіма фактами триває досудове розслідування та перевіряється причетність цих осіб до збуту наркотичних речовин на території міста.
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