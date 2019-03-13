В Кривом Роге задержали 14 человек с наркотиками и оружием

По информации ведомства, в общем, у задержанных полицейские изъяли 173 пластиковые трубочки с веществом, похожим на метамфетамин, 70 мл опия ацетилированного и 65 пакетиков марихуаны, а также пистолет и 5 патронов калибра 9 мм.

В результате по 13 фактам начаты досудебные расследования, предусмотренные ст. 309 Уголовного кодекса Украины и по одному факту - по статье 263. Все изъятое направлено для проведения экспертного исследования

Сейчас по всем фактам ведется досудебное расследование и проверяется причастность этих лиц к сбыту наркотических веществ на территории города.

Как сообщал УНН, в Украине задержали председателя международного наркосиндиката.