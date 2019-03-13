В Кривом Роге задержали 14 человек с наркотиками и оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В ночь с 12 на 13 марта в Кривом Роге полицейскими и сотрудниками подразделения тактико-оперативного реагирования была проведена спецоперация в 7 районах города и задержаны 14 человек с наркотиками и оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.
По информации ведомства, в общем, у задержанных полицейские изъяли 173 пластиковые трубочки с веществом, похожим на метамфетамин, 70 мл опия ацетилированного и 65 пакетиков марихуаны, а также пистолет и 5 патронов калибра 9 мм.
В результате по 13 фактам начаты досудебные расследования, предусмотренные ст. 309 Уголовного кодекса Украины и по одному факту - по статье 263. Все изъятое направлено для проведения экспертного исследования
Сейчас по всем фактам ведется досудебное расследование и проверяется причастность этих лиц к сбыту наркотических веществ на территории города.
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