В Україні затримали голову міжнародного наркосиндикату
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Служба безпеки України та поліція Ізраїлю викрили міжнародну мережу торгівлі наркотиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
За даними правоохоронців, у 2017 році громадянин Ізраїлю зробив бізнес на торгівлі наркотиками через інтернет-месенджери. Справа пішла вгору, й ізраїльтянин перейшов на інші інтернет-майданчики.
Як встановили ізраїльські правоохоронці, торгова мережа включала Північну та Південну Америку, Європейський Союз, Близький Схід та деякі країни Азії і Африки. В складі угруповання працювало до 13 тис. осіб, які перевозили речовини через кордон, шукали клієнтів та продавали їм товар.
Сьогодні СБУ затримали лідера угруповання, який прибув до Києва домовлятися з місцевими кримінальними колами про торгівлю наркотиками. Його екстрадують до Ізраїлю, який і направив до СБУ клопотання про затримання свого громадянина.
Як повідомляв УНН, у 2018 році поліція вилучила наркотиків на майже 23 млрд грн.
Нагадаємо, торік в Україні ліквідували понад 30 міжнародних каналів наркоторгівлі.