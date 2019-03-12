В Украине задержали главу международного наркосиндиката

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Служба безопасности Украины и полиция Израиля разоблачили международную сеть торговли наркотиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, в 2017 году гражданин Израиля сделал бизнес на торговле наркотиками через интернет-мессенджеры. Дело пошло вверх, и израильтянин перешел на другие интернет-площадки.

Как установили израильские правоохранители, торговая сеть включала Северную и Южную Америку, Европейский Союз, Ближний Восток и некоторые страны Азии и Африки. В составе группировки работали до 13 тыс. человек, перевозивших вещества через границу, ищущих клиентов и продающих им товар.

Сегодня СБУ задержали лидера группировки, который прибыл в Киев договариваться с местными криминальными кругами о торговле наркотиками. Его экстрадируют в Израиль, который и направил в СБУ ходатайство о задержании своего гражданина.

Как сообщал УНН, в 2018 году полиция изъяла наркотиков почти 23 млрд грн.

Напомним, в прошлом году в Украине ликвидировали более 30 международных каналов наркоторговли.

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