У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Відповідно до змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, кожен покупець товару вартістю понад 750 грн може перевірити, чи був він фіскалізований, за допомогою свого електронного кабінету, і якщо цього не відбулось, написати скаргу до Державної податкової служби (ДПС), отримавши частину штрафу, який накладається у такому випадку на продавця. Про це заявив голова служби Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.