У податковій службі розповіли, як застосовуватимуть кешбек за новим законом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Відповідно до змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, кожен покупець товару вартістю понад 750 грн може перевірити, чи був він фіскалізований, за допомогою свого електронного кабінету, і якщо цього не відбулось, написати скаргу до Державної податкової служби (ДПС), отримавши частину штрафу, який накладається у такому випадку на продавця. Про це заявив голова служби Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Дещо пом'якшені були правила кешбеку у парламенті під час обговорення і проходження. Він працює – у випадку, якщо чек не видано, - є штраф за невидачу чеку. Якщо ж чек видано, і зайшли до свого електронного кабінету і побачили, що він частково фіскалізований, то такий покупець має право заповнити з ідентифікацією, що унеможливлює тролінг чи якісь агресивні практики, подати скаргу, і якщо дійсно було порушення, накладається штраф у розмірі 150% від вартості покупки, з яких частина відповідно стягується в державний бюджет, а частина йде заявнику", - зазначив Верланов.
За його словами, кешбек можна буде застосувати при купівлі товарів вартістю, починаючи з 750 грн.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій (РРО).