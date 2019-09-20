Рада запровадила обов'язкові електронні чеки у сфері торгівлі й послуг

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій. Відповідні рішення підтримали 237 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг 1053-1 направлений на запровадження програмних РРО, які можуть використовуватись на ряду або на заміну класичним РРО (Реєстратор розрахункових операцій) в залежності від потреб та фінансових можливостей суб’єкта господарювання.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме детінізації обігу готівкових коштів, розширення фіскалізації розрахункових операцій, залучення більшої кількості суб’єктів господарювання до застосування РРО та створення таким чином рівних конкурентних умов для ведення господарської діяльності.

Законопроект 1073 передбачає ті ж зміни у Податковому кодексі. Крім того, він спрямований на протидію ухиленню від оподаткування великих платників податків. Зокрема проект закону пропонує громадянам винагороду від держави за повідомлення про підприємця, який не видає чек.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила за основу законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.

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