В налоговой службе рассказали, как будут применять кэшбек по новому закону

"Несколько смягчены были правила кэшбека в парламенте при обсуждении и прохождении. Он работает - в случае, если чек не выдан, - есть штраф за невыдачу чека. Если же чек выдан, и зашли в свой электронный кабинет и увидели, что он частично фискализирован, то такой покупатель имеет право заполнить с идентификацией, что делает невозможным троллинг или какие-то агрессивные практики, подать жалобу, и если действительно было нарушение, налагается штраф в размере 150% от стоимости покупки, из которых часть соответственно взимается в государственный бюджет, а часть идет заявителю", - отметил Верланов.

По его словам, кэшбек можно будет применить при покупке товаров стоимостью, начиная с 750 грн.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).