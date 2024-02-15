У податківців є негласний план з додаткових зборів з підприємців під час перевірок – бізнес-омбудсмен

Представники бізнесу скаржаться до Ради бізнес-омбудсмена на те, що податківці, приходячи з перевіркою, вимагають показати хоч якісь порушення, щоб виписати штраф. Очевидно, вони мають негласний план з додаткових зборів з підприємців. Про це заявив бізнес-омбудсмен Роман Ващук, передає УНН.

"Ми частіше чуємо від фірм, які до нас, чи як скаржники, чи як учасники дискусій/опитувань, звертаються, що до них приходять податківці і кажуть: "Дайте нам хоч щось, хоч якесь порушення, щоб ми могли виписати донарахування, щоб ми могли вас якось оштрафувати, інакше нас не пустять назад в нашу регіональну чи центральну податкову". Бо є очевидно негласний план із додаткових зборів, існування якого заперечується", - сказав Роман Ващук під час дискусії, організованої Центром економічної стратегії.

За його словами, таким чином податківці демотивують бізнес бути "найбілішим". Він вважає, що податківці навпаки мають винагороджувати підприємців, які чесно працюють і додав, що шукає зараз компанію в Україні, яка отримала хоча б якийсь лист подяки за виконання всіх податкових зобов’язань.

Додамо

Європейська Бізнес Асоціація, яка регулярно проводить оцінку Податкового індексу, фіксує, що за останній рік суттєво зросла кількість скарг представників українського бізнесу на необґрунтовані інформаційні запити та штучне блокування податкових накладних.

Як вказується у статистиці Ради бізнес-омбудсмена, у третьому кварталі 2023 року 57% скарг від представників бізнесу стосувалися податкових питань.

Як зазначав раніше бізнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бізнесі навіть не в рівні податків, а в стилі адміністрування. Окрім того, він додав, що податкова і митниця 90-94% справ програють у судах.

На думку експертів, така ситуація з судами свідчить про зловживання податківцями своїми повноваженнями, адже суди розбивають ці рішення.

Дехто, як от економічний аналітик Павло Себастьянович, прямо називає це "схемами". Серед основних таких схем він називає фіктивний експорт, реєстрацію фіктивного ПДВ від фіктивних компаній, експорт товарів за фіктивними документами з фіктивним ПДВ і повернення вже реального ПДВ, скрутки, блокування податкових накладних, надання статусу ризикового підприємству і організація тіньових схем зі зняття цього статусу.

Член Ради Асоціації платників податків Дмитро Олексієнко вважає, що за такою політикою адміністрування стоїть народний депутат, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, адже без його відома у ДПС не ухвалюються жодні важливі рішення. І він фактично керує податковою через свого колишнього помічника Євгена Сокура.

Водночас сам Гетманцев назвав свою діяльність щодо податкової – "парламентським контролем". Він також відкинув звинувачення про те, що перебирає на себе повноваження виконавчої влади, вказавши, що просто допомагає підприємцям.