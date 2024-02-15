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У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен

У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 16:40  •  11944 просмотра

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Представители бизнеса жалуются, что налоговые органы требуют найти нарушения, чтобы выписать штрафы и взыскать дополнительные платежи с предпринимателей.

Представители бизнеса жалуются в Совет бизнес-омбудсмена на то, что налоговики, приходя с проверкой, требуют показать хоть какие-то нарушения, чтобы выписать штраф. Очевидно, они имеют негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, передает УНН.

"Мы чаще слышим от фирм, которые к нам, или как жалобщики, или как участники дискуссий/опросов, обращаются, что к ним приходят налоговики и говорят: "Дайте нам хоть что-то, хоть какое-то нарушение, чтобы мы могли выписать доначисления, чтобы мы могли вас как-то оштрафовать, иначе нас не пустят обратно в нашу региональную или центральную налоговую". Потому что есть очевидно негласный план по дополнительным сборам, существование которого отрицается", - сказал Роман Ващук во время дискуссии, организованной Центром экономической стратегии.

По его словам, таким образом налоговики демотивируют бизнес быть "самым белым". Он считает, что налоговики наоборот должны вознаграждать предпринимателей, которые честно работают и добавил, что ищет сейчас компанию в Украине, которая получила хотя бы какое-то благодарственное письмо за выполнение всех налоговых обязательств.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация, которая регулярно проводит оценку Налогового индекса, фиксирует, что за последний год существенно возросло количество жалоб представителей украинского бизнеса на необоснованные информационные запросы и искусственное блокирование налоговых накладных.

Как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отмечал ранее бизнес-омбудсмен Роман Ващук, проблема в бизнесе даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения.

Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".  Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокирование налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения о том, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
У податківців є негласний план з додаткових зборів з підприємців під час перевірок – бізнес-омбудсмен
Business Ombudsman: Tax authorities have a secret plan to collect additional fees from entrepreneurs during inspections
Новости по теме

У налоговиков есть негласный план по дополнительным сборам с предпринимателей во время проверок - бизнес-омбудсмен

Представители бизнеса жалуются, что налоговые органы требуют найти нарушения, чтобы выписать штрафы и взыскать дополнительные платежи с предпринимателей.

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