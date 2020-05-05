У Почаївському психоневрологічному інтернаті на COVID-19 захворіло троє працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Почаївському психоневрологічному інтернаті, де перебуває 155 підопічних, виявили COVID-19 у трьох працівників. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Офісу Омбудсмена України.
“За словами директора Почаївського психоневрологічного інтернату Василя Миська, де перебуває 155 підопічних. Станом на 5 травня підтверджено діагноз у 3 працівників, четвертий, що був у контакті з хворим на інфекційне захворювання COVID-19, чекає на результати тестування”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що лікар, який здійснює медичний супровід підопічних в інтернаті, перебуває в ізоляції, тому консультування та лікування здійснюється дистанційно.
Також повідомляється, що в приміщеннях здійснюється дезінфекція, а підопічним вимірюють температуру. Стороннім вхід на територію заборонений.
“Жодного додаткового фінансування не забезпечено, водночас в установі без додаткових видатків не може бути забезпечено придбання необхідних медичних препаратів для підопічних, дезінфікуючих засобів для здійснення щоденних протиепідемічних заходів”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що у випадку, якщо у когось з підопічних виявлять захворювання - то постане питання про лікування, адже у лікарні, де зазвичай їх лікують, зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, у Запоріжжі виявили коронавірус у 7-річного вихованця дитбудинку.