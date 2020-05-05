В Почаевском психоневрологическом интернате на COVID-19 заболело трое работников
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Почаевском психоневрологическом интернате, где находится 155 подопечных, обнаружили COVID-19 у трех работников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Офиса омбудсмена Украины.
"По словам директора Почаевского психоневрологического интерната Василия Мисько, где находится 155 подопечных. По состоянию на 5 мая подтвержден диагноз у 3 работников, четвертый, который был в контакте с больным инфекционным заболеванием COVID-19, ждет результаты тестирования", - говорится в сообщении.
Указано, что врач, который осуществляет медицинское сопровождение подопечных в интернате, находится в изоляции, поэтому консультирование и лечение осуществляется дистанционно.
Также сообщается, что в помещениях осуществляется дезинфекция, а подопечным измеряют температуру. Посторонним вход на территорию запрещен.
"Никакого дополнительного финансирования не обеспечено одновременно в учреждении без дополнительных расходов не может быть обеспечено приобретение необходимых медицинских препаратов для подопечных, дезинфицирующих средств для осуществления ежедневных противоэпидемических мероприятий", - указано в сообщении.
Отмечается, что в случае, если у кого-то из подопечных обнаружат заболевание - то встанет вопрос о лечении, ведь в больнице, где обычно их лечат, зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.
Напомним, в Запорожье обнаружили коронавирус у 7-летнего воспитанника детдома.