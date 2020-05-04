У Запоріжжі виявили коронавірус у 7-річного вихованця дитбудинку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Запоріжжі підтвердили коронавірус у вихованця дитячого будинку-інтернату, симптоми COVID-19 мають ще 5 дітей. Про це повідомили в Запорізькому штабі по боротьбі з коронавірусом у Telegram-каналі, передає УНН.
“У КУ „Запорізький дитячий будинок-інтернат“ Запорізької обласної ради виявлено інфіковану 7-річну дитину. Наразі ще у 5 дітей наявні симптоми захворювання”, — йдеться у повідомленні.
Так, загалом у закладі нині перебувають 120 вихованців.
Повідомляється, що всі діти та працівники інтернату проходять тестування на коронавірус.
Раніше УНН писав про те, хто піклується про дітей з інтернатів під час карантину.