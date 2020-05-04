В Запорожье обнаружили коронавирус у 7-летнего воспитанника детдома

“В КУ „Запорожский детский дом-интернат“ Запорожского областного совета выявлено инфицированную 7-летнего ребенка. На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания”, — говорится в сообщении.

Так, всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников.

Сообщается, что все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус.

Ранее УНН писал о том, кто заботится о детях из интернатов во время карантина.