В Запорожье обнаружили коронавирус у 7-летнего воспитанника детдома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Запорожье подтвердили коронавирус у воспитанника детского дома-интерната, симптомы COVID-19 имеют еще 5 детей. Об этом сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram-канале, передает УНН.
“В КУ „Запорожский детский дом-интернат“ Запорожского областного совета выявлено инфицированную 7-летнего ребенка. На данный момент еще у 5 детей имеются симптомы заболевания”, — говорится в сообщении.
Так, всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников.
Сообщается, что все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус.
Ранее УНН писал о том, кто заботится о детях из интернатов во время карантина.