У Північній Кароліні ввели режим НС через наближення урагану "Доріан"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Губернатор штату Північна Кароліна Рей Купер оголосив у всіх 100 округах режим надзвичайної ситуації через наближення урагану "Доріан". Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт губернатора.
Як зазначено в заяві, дана міра дасть можливість місцевій владі вчасно мобілізувати всі свої ресурси і звернутися за федеральної допомогою. Раніше режим НС вже був введений у Флориді і декількох округах штату Джорджія.
Глава штату видав укази про тимчасову відміну транспортних федеральних правил з метою забезпечення поставок товарів першої необхідності і про допомогу фермерам швидко збирати і перевозити урожай і худобу.
Купер також попросив жителів Північної Кароліни запасатися питною водою, продуктами харчування, ліками за рецептом, батарейками і іншими предметами першої необхідності на кілька днів.
Нагадаємо, ураган "Доріан" досяг Багамських островів.