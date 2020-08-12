У Південній Кореї зафіксували найбільший з 2009 року ріст безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рівень безробіття в Республіці Корея виріс в липні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 277 тис. осіб (0,1 пунктів), сягнувши 4%. Як повідомило в середу національне статистичне бюро, спад триває протягом п'яти місяців на тлі пандемії коронавірусної інфекції, передає УНН із посиланням на The Korea Herald.
За даними відомства, загальна кількість зайнятих громадян в країні складає 27,1 млн. У віковій групі від 15 до 65 років роботу мали 66%, що на 1,1 пункт менше, ніж роком раніше.
Кількість економічно активних мешканців впала в липні на 236 тис., до 28,2 млн, а неактивних - збільшилася на 502 тис., до 16,5 млн.
Статистичне бюро відзначає, що головною причиною найтривалішого з 2009 року періоду зростання безробіття є пандемія, яка зробила серйозний негативний вплив на ділову активність і ринок праці.
Як повідомляли в Мінекономіки, в Україні програмою по частковому безробіттю зберегли 357 тис. робочих місць.