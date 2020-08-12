У Південній Кореї зафіксували найбільший з 2009 року ріст безробіття

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Рівень безробіття в Республіці Корея виріс в липні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 277 тис. осіб (0,1 пунктів), сягнувши 4%. Як повідомило в середу національне статистичне бюро, спад триває протягом п'яти місяців на тлі пандемії коронавірусної інфекції, передає УНН із посиланням на The Korea Herald.

За даними відомства, загальна кількість зайнятих громадян в країні складає 27,1 млн. У віковій групі від 15 до 65 років роботу мали 66%, що на 1,1 пункт менше, ніж роком раніше.

Кількість економічно активних мешканців впала в липні на 236 тис., до 28,2 млн, а неактивних - збільшилася на 502 тис., до 16,5 млн.

Статистичне бюро відзначає, що головною причиною найтривалішого з 2009 року періоду зростання безробіття є пандемія, яка зробила серйозний негативний вплив на ділову активність і ринок праці.

Як повідомляли в Мінекономіки, в Україні програмою по частковому безробіттю зберегли 357 тис. робочих місць.

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