В Южной Корее зафиксировали крупнейший с 2009 года рост безработицы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Уровень безработицы в Республике Корея вырос в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 277 тыс. человек (0,1 пунктов), достигнув 4%. Как сообщило в среду национальное статистическое бюро, спад продолжается в течение пяти месяцев на фоне пандемии коронавирусной инфекции, передает УНН со ссылкой на The Korea Herald.
По данным ведомства, общее количество занятых граждан в стране составляет 27,1 млн. В возрастной группе от 15 до 65 лет работу имели 66%, что на 1,1 пункт меньше, чем годом ранее.
Количество экономически активных жителей упала в июле на 236 тыс., до 28,2 млн, а неактивных — увеличилась на 502 тыс., до 16,5 млн.
Статистическое бюро отмечает, что главной причиной длительного с 2009 года периода роста безработицы пандемия, которая сделала серьезное негативное влияние на деловую активность и рынок труда.
Как сообщали в Минэкономики, в Украине программой по частичной безработице сохранили 357 тыс. рабочих мест.