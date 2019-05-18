У підривника банку на Луганщині при собі було посвідчення учасника бойових дій

Так в сумці, яку мав при собі підривник, був виявлений паспорт громадянина України та посвідчення учасника бойових дій на одну і ту саму особу. Однак, як пояснили у правоохоронних органах, поки що зарано говорити, що ці документи справжні. Ймовірно, що вони є підробленими, як і той паспорт, що чоловік надав працівниці банку перед вибухом.

Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 17 травня 2019 року, до касира банку звернувся 53-річний чоловік з приводу відкриття банківського рахунку та надав паспорт громадянина України. Під час ідентифікації особи у працівника банку виникли сумніви щодо достовірності наданого документу, у зв’язку з чим викликали поліцію. При перевірці поліцейським документів чоловік витягнув з сумки гранату та висмикнув з неї чеку. Внаслідок вибуху останній загинув на місці.

Тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали: співробітник поліції, троє працівників банку та троє місцевих мешканців, які на момент вибуху перебували у приміщенні відділення. Життю потерпілих нічого не загрожує.

Розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за ст. 348, ч. 2 ст.15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України (замах на вбивство працівника правоохоронного органу, замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб, незаконне поводження із вибуховим пристроєм).